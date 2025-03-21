Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi - Son Dakika
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Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi

Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray\'dan Süper Lig\'i sallayacak transfer hamlesi

Galatasaray'ın, La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'nun yıldızı Inaki Williams ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol basını sarı-kırmızılıların önemli bir teklif hazırlığına olduğu ancak Williams'ın Bask ekibinin vazgeçilmezlerinden olması nedeniyle takımdan ayrılmasının neredeyse imkansız olduğunu yazdı.

21.03.2025 18:41
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Üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine emin adımlarla ilerleyen Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray için İspanyol basının dev bir transfer iddiası gündeme geldi.

CİMBOM'UN HEDEFİ INAKI WILLIAMS

Fichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların, Williams'ın hücum hattını güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü ve önemli bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.

Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi

AYRILMASI NEREDEYSE İMKANISZ

Galatasaray'ın ilgisine rağmen Inaki Williams'ın takımın kilit isimlerinden biri olduğu Athletic Bilbao'dan ayrılmasının kolay olmadığı kaydedildi. Söz konusu haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Athletic Bilbao'dan ayrılması için karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir gelişmenin olması gerektiği yazıldı.

Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi

BU SEZONKİ PEFORMANSI

Inaki Williams, Athletic Bilbao formasıyla bu sezon tüm kulvarda 40 maça çıktı. Williams, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 9 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Athletic Bilbao, Galatasaray, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sertan Yorulmaz:
    Atma Ziyaaaaa 25 22 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Küçük atın birazda civcivler de yesin.. Anca rüyanızda görürsünüz. 7 28 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    önce Burak Yılmaz ı 50 milyona satın sonrası kolay ?????????????? 3 12 Yanıtla
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