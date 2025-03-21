Üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine emin adımlarla ilerleyen Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray için İspanyol basının dev bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların, Williams'ın hücum hattını güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü ve önemli bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.
Galatasaray'ın ilgisine rağmen Inaki Williams'ın takımın kilit isimlerinden biri olduğu Athletic Bilbao'dan ayrılmasının kolay olmadığı kaydedildi. Söz konusu haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Athletic Bilbao'dan ayrılması için karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir gelişmenin olması gerektiği yazıldı.
Inaki Williams, Athletic Bilbao formasıyla bu sezon tüm kulvarda 40 maça çıktı. Williams, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 9 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi - Son Dakika
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