Gemlik Belediyespor U16 Takımı, Elmasbahçeler’i 6-1 Yenerek Zirveye Tırmanıyor - Son Dakika
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Gemlik Belediyespor U16 Takımı, Elmasbahçeler’i 6-1 Yenerek Zirveye Tırmanıyor

Gemlik Belediyespor U16 Takımı, Elmasbahçeler’i 6-1 Yenerek Zirveye Tırmanıyor

Gemlik Belediyespor, U16 2. Küme 3. grup karşılaşmasında Elmasbahçeler'i 6-1 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Takım, oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 40 gol atıp sadece 6 gol yedi. Zirve yarışında dikkat çekiyor.

16.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:36
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Gemlik Belediye spor Gemlik Suni Çim sahada oynadığı U16 2. Küme 3.grup karşılaşmasında Elmasbahçeler spor karşılaşmasında 6-1 galip geldi.

U16 liginin dikkat çeken takımı Gemlik Belediyespor, durdurulamıyor. Sahasında ve deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda farkını ortaya koyarken, henüz mağlubiyetinin bulunmaması da ortaya koyduğu etkili futbol ve sergilediği oyun anlayışıyla farkını sahaya yansıtıyor.

Gemlik Belediyespor, karşılaştığı Elmasbahçelerspor'da da sahaya yansıttığı pozitif oyun anlayışı ve etkili vuruşlarıyla üç puanı almayı başardı. Elmasbahçeler takımının kalesine 6 gol gönderirken, golleri Muhammet Enes Arslan (3), Barkın Örnek (2), Berkay Köksal (1) ağlarla buluşturdu.

Belediyespor, oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Henüz mağlubiyeti bulunmazken; 40 kez ağları havalandırdı. Kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Geride kalan 9 haftada istikrarlı performansını sürdüren Belediyespor, zirve yarışında adından sıkça söz ettiriyor. Belediyespor haftaya ligin zorlu ekiplerinden Boschspor ile karşılaşacak - BURSA

Kaynak: İHA

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