Gemlik'te 3. Uluslararası Karate Turnuvası heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Gemlik'te 3. Uluslararası Karate Turnuvası heyecanı yaşandı

04.07.2022 14:25
Gemlik'te 3. Uluslararası Karate Turnuvası heyecanı yaşandı

Türkiye ve sekiz farklı ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı 3. Uluslararası Karate Turnuvası Gemlik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Türkiye ve sekiz farklı ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı 3. Uluslararası Karate Turnuvası Gemlik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Türkiye Karate Federasyonu, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor organizasyonuyla düzenlenen turnuvada 13 farklı grupta kata ve 10 farklı grupta, 5 ayrı kilogram kategorisinde kumite dallarında kıyasıya yarışan sporcular, kürsüye çıkma mücadelesi verdi.

Turnuvada rekor katılım

3. Gemlik Uluslararası karate turnuvası Türkiye'den ve yurtdışından birçok sporcuyu ağırladı. Turnuva Makedonya, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, İran, Sırbistan, Gürcistan, Türkmenistan ve Kıbrıs'tan çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Müsabakalarda toplamda 110 kulüp ve 1870 sporcu ile yer aldı.

Turnuvanın açılış seremonisine Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz yaptı. Uğuz konuşmasında karate sporunun daha yaygın hale gelmesi için çalıştıklarını ifade ederken, "Karate sporunun çocuklarımıza katmış olduğu fiziki ve psikolojik artıları hepimiz biliyoruz fakat, çocuklarımıza güvenli bir gelecek sağlamak için karatenin üniversite hayatı ve sonrasında kazandırdıklarını da detaylı bir şekilde araştıralım" dedi.

Velilere de seslenen Uğuz, "Çocuklarımızın karate sporuna bağlı kalmasını ve ondan ayrılmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu emeği geçen kurum ve kuruluşlara plaketlerini takdim etti.

Ferdi Kata kız - erkek ve Ferdi Kumite kız - erkek kategorilerinde kürsü mücadelesi verilen müsabakalar, heyecanlı dakikalara şahit oldu. Tribünleri dolduran binlerce sporsever sporculara müsabakalar süresince tezahüratta bulundu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gemlik'te 3. Uluslararası Karate Turnuvası heyecanı yaşandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gemlik'te 3. Uluslararası Karate Turnuvası heyecanı yaşandı - Son Dakika
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