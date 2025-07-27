Genç Güreşçiler Dünya Şampiyonası'nda!

Genç güreşçiler, Yunanistan'da yarın başlayacak 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerindeki organizasyon, başkent Atina'da yapılacak.
Şampiyona grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
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