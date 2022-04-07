Genç güreşçilerden Kaymakam Çelik'e ziyaret - Son Dakika
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Genç güreşçilerden Kaymakam Çelik'e ziyaret

07.04.2022 18:27
Genç güreşçilerden Kaymakam Çelik'e ziyaret

Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Manyas kız ve erkek güreş takımı Manyas Kaymakamı Koray Çelik'i makamında ziyaret ettiler.

Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Manyas kız ve erkek güreş takımı Manyas Kaymakamı Koray Çelik'i makamında ziyaret ettiler.

Beraberlerinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, güreş hakemi Hakan Temel ve yardımcı çalıştırıcı Hasan Hüseyin Gür ile birlikte ziyareti gerçekleştiren güreşçilerle sohbet eden Kaymakam Çelik sporun önemin değinirken, kendilerine başarı diledi.

Kız güreş takımının Milli Takım seçmelerine katılma hakkı elde etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kaymakam Çelik, " Balıkesir'imiz Kurtdereli Mehmet Pehlivan başta olmak üzere çok sayıda güreşçisiyle bir güreşçiler diyarı olduğunu biliyoruz, Ata sporumuz olan güreş sporuna ilçemizden de bu tür başarılar elde edilmesini önemsiyorum. Ben inanıyorum ki kızlarımızın Balıkesirli Milli güreşçimiz Yasemin Adar'ın izinden gidecekler. Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Kudret Egen'e ve takım hocalarımıza teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizlere destek olacağız, siz yeter ki başarılara imza atın, eğitiminizle birlikte spordan da asla vazgeçmeyin. Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Genç güreşçilerden Kaymakam Çelik'e ziyaret

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Kaynak: İHA

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