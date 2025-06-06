Genç hentbolcu tek eliyle takımına güç veriyor

Kastamonu'da doğuştan sağ eli olmayan 14 yaşındaki Metehan Şekerci, Candarbey Spor Kulübünün oyuncusu olarak Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi'nde mücadele ediyor.

Metehan Şekerci, Şehit Bülent Gider Ortaokulunda okurken beden eğitimi öğretmeni Erçin Kerim aracılığıyla Candarbey Spor Kulübünün hentbol taramalarına katıldı. Taramalarda azmi ve efendiliğiyle antrenörlerin dikkatini çeken Metehan, 3 yıl önce kulübün B takımında oynamaya başladı.

Gösterdiği başarıyla A takıma yükselen ve ikinci ligde mücadele eden genç sporcu, THF Küçük Erkekler Türkiye Finali'nde mücadele edecek.

Kastamonu Spor Lisesi öğrencisi Metehan Şekerci, AA muhabirine, birçok spor dalıyla ilgilendiğini ancak diğerlerinin hentbol kadar kendisine eğlenceli gelmediğini söyledi.

Hentbolda çok mutlu olduğunu ifade eden Metehan, "Hentbol elle oynanan bir spor, ilk başladığım dönemlerde topları kaçırıyordum. Hocamızın verdiği taktiklerle vücudumla elim arasında topu sıkıştırarak yakalamaya başladım." dedi.

Hentbolun hayatının bir parçası olduğunu dile getiren Metehan, "Elimde engel olduğu için başarıyı daha çok istiyorum. Bu şekilde başarılı olmanın beni daha çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Elimin engelli olmasının sorunları oluyor ama daha çok çalışarak daha başarılı olacağıma inanıyorum. İleride milli sporcu ve antrenör olmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla bu liglerde benim gibi engelli bir sporcu yok." diye konuştu.

"Takımla uyumu çok iyi"

Candarbey Spor Kulübü Kurucu Başkanı Esin Demirbaş Kerim, öğrencilere faydalı olmak amacıyla 2 yıl önce kulübü kurduğunu söyledi.

Eşinin öğretmen olduğu okulda öğrenci olan Metehan Şekerci'nin hentbol takımına girmek için kendilerine başvurduğunu anlatan Kerim, şunları kaydetti:

"B takımına almaya karar verdik. Buradaki ilgisi, becerisi ve beyefendiliğinden dolayı A takıma geçirdik. A takımının daha çok müsabakalara katılan bir takım olması dolayısıyla başka illerde mücadele etmesinin onun için daha iyi olacağını düşündük. Bazı engel ve dezavantajlarına rağmen başarılı oldu. Takımla uyumu çok iyi."

Metehan'ın sorumluluk alan bir sporcu olduğunu aktaran Kerim, "Motivasyonu hiç düşmüyor. Kaybettiğimiz maçlarda bile genel olarak kazanmaya odaklı. B takımındayken başarmayı çok istiyordu. A takımında kendine inanan ve mücadele etmeyi seven bir çocuk oldu." ifadelerini kullandı.

"Takımımızın en önemli oyuncularından biri oldu"

Hentbol antrenörü Erçin Kerim ise şunları dile getirdi:

"Metehan ilk başlarda top tutmada zorlanıyordu. Vücut seviyesine gelen toplarda diğer eliyle vücuduna topu sıkıştırarak top yakalama becerisini geliştirdi. Daha sonra diğer becerileri de bu şekilde gelişmeye başladı. Takımımızın en önemli oyuncularından biri oldu. Şu anda her fırsatta sahaya sürüyoruz ve yeterli verimi de alıyoruz. Öz güveni ilk başlarda biraz düşüktü ama oynadıkça ve başarılı oldukça çok daha iyi duruma gelmeye başladı. Hızlı hücumlarda topu tek eliyle almaya hücum golleri bulmaya başladı. En son katıldığımız Türkiye yarı finallerinde Metehan'ı herkes çok beğendi. Tek eliyle bir oyuncunun bu kadar iyi olabileceğini düşünmemişlerdi. Bunla ilgili de bana çok fazla geri dönüş oldu. Önümüzdeki seneler çok daha iyi olacak. Ben bu zamana kadar hiç tek elli bir hentbolcu görmedim. Benim gördüğüm ilk sporcu. Dünyada var mı bilmiyorum."

Takım kaptanı Muhammed Berat Musaoğlu da Metehan'ın tek eliyle çok iyi şeyler yaptığını ifade ederek, "Bizimle aynı potansiyelle antrenmanlar yapıyor. Bütün müsabakalarda bizimle birlikte oynuyor. Yanımızda olduğu için mutluyuz." diye konuştu.