Üye Girişi
Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı - Son Dakika

Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı

06.12.2021 12:36
Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı

TFF U19 1. Lig Grubu 7'nci haftasında kendi sahasında Bursaspor ile karşılaşan Altaş Denizlispor rakibine 1-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı.

TFF U19 1. Lig Grubu 7'nci haftasında kendi sahasında Bursaspor ile karşılaşan Altaş Denizlispor rakibine 1-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı. Yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam ise Bursaspor oynan maçı değerlendirdi.

TFF U19 1. Lig Grubu 7'nci haftasında Bursaspor ile Altaş Denizlispor karşılaştı. 7'nci haftaya lider olarak giren genç horozlar almış oldukları 4 galibiyet iki beraberlik ve bir yenilgi sonucu almış oldukları 14 puan ile gruplarında 3'üncü sırada bulunuyor. Teknik Sorumlu Memiş Sarıçam takımın oyun ve performansından memnun olduğunu dile getirerek futbolcularımla gurur duyduğunu söyledi. Bursaspor maçını değerlendiren yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam karşılaşmaya iyi bir hazırlık sonucu çıktıklarını belirterek "Bu hafta kendi evimizde Bursaspor ile yedinci hafta müsabakasını gerçekleştirdik. Bursaspor'un bir maçı eksikti galip gelseler zaten onlar lider durumundaydı" dedi.

"Önceliğimiz oyuncu kazandırmak"

A Takımına oyucu kazandırmanın kendi işleri olduğunu belirten Memiş Sarıçam, "Şimdi burada işin aslı birincilik ikincilik ya da liderlik değil. Biz her zaman söylüyoruz ve hafta içinde de söyledik. Bizim işimiz oyuncu geliştirmek. A Takımımıza oyuncu kazandırmak. Maça Gelecek olursak çok denk bir müsabaka oldu. Burada maçı izleyen herkes büyük zevk aldı. İki tarafın bir birine dengeli olduğu bir müsabaka oldu" ifadelerini kullandı.

"Hakemler kötü maç yönetti"

Maçı yöneten hakemlerin adaletsiz olduğunu belirten Memiş Sarıçam, "Maç bitiminde soyunma odasına gittim. Bütün çocuklarıma maçta gösterdikleri performans ve mücadeleden dolayı teşekkür ettim. Maçta özellikle son on dakikada girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Gol olmadı. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Hiç problem değil. Yenile de biliriz, iyi oynarız yine yeniliriz. Bunlar problem değil. Yalnız rakibin iki kırmızı kartı var. Onların verilmemesi işin açıkçası beni derinden üzdü. Ben hakemlere çok girmek istemiyorum ama hakemler konusunda çok şaşkınım. Biz deplasmanda mı? Oynuyoruz iç sahada mı? Oynuyoruz? Anlayamıyorum. Biz hiçbir hakemin bizden olmasını istemiyoruz. Böyle bir adaletsizlik asla istemeyiz. Ancak objektif olmalarını istiyoruz. Hakem dörtlüsü bence kötüydü. Kötü performans sergiledi" diye konuştu.

"Hakemlerin biraz daha eğitimci olmaları gerektiğini düşünüyorum"

Futbolcuların kendini geliştirmesi gerektiği söyleyen Memiş Sarıçam, "İnşallah diğer takımların, diğer çocukların diğer arkadaşların canını yakmazlar. Çünkü bu çocuklar daha 17-18 yaşlarında Moral ve motivasyon anlamında çocuklar olumsuz etkileniyorlar. Hakemlerin biraz daha eğitimci olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama sahaya girince hiçbir şekilde iletişime kapalılar. Sahaya girdikleri zaman ellerinde düdük olduğu zaman kendilerini içine kapatıyor bazı arkadaşlar. İnşallah o arkadaşlar da kendilerini geliştirir" diye anlattı.

"Çok iyi takımız"

Mağlubeyetin kendilerine faydası olduğuna dikkat çeken Memiş Sarıçam, "Aslında hiç değinmek istemezdim. Çok üzücü bir olay ama Ben yine söylüyorum. Çok iyi bir takımımız var. Çok yetenekli oyuncularımız var. Sezon sonunda inşallah neyin ne olduğu görülecek. Aslında yenilgiden ders çıkarmak gerekiyor. Mağlup olduk. Mağlubiyetin muhakkak bizlere kazandıracağı bir şeyler vardır. Bir hafta içerisinde neyi iyi yaptık neyi kötü yaptık. Bunların hepsinin muhasebesini yaparız. Çocuklarımızla beraber tekrar ayağa kalkar yolumuzda yürümeye devam ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı
Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı
Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı
Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı

Futbol Federasyonu, Denizlispor, Bursaspor, Sarıçam, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye sınırına yalnızca 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla böyle görüntülendi 13:42 Türkiye sınırına yalnızca 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla böyle görüntülendi
Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu 12:43 Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu

Son Dakika Haberleri
13:32 MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!
13:18 Esenyurt'u merak ettikleri için araba çalan Ordulu üç kafadar adliyede!
13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!
13:07 Survivor'un sevilen ismi evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
13:02 Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı!
12:54 Havalimanında önce göğüslerini göstererek teşhircilik sonra da mastürbasyon yaptı!
12:47 Asgari ücret toplantılarında ikinci viraj yarın: Türk-İş evsahibi
12:39 Emekli vatandaşın sözleri yürek parçaladı: Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim
12:24 Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı
12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun
Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı         
13:48
MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız! MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!         
13:33
Survivor'un sevilen ismi evlendi! İşte nikahtan ilk kareler Survivor'un sevilen ismi evlendi! İşte nikahtan ilk kareler         
13:08
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 13:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Genç Horozlar ilk yenilgisini aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement