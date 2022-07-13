Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi

13.07.2022 15:44
Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi

TJK, 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş'ın başına gelen elim bir kaza sonucu yaşamını kaybettiğini açıkladı. Genç aprantinin, denizde at yüzdürürken boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Apranti ( Çırak) jokey Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti. Henüz 18 yaşında olan Uğurcan Demirbaş'ın Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde at yüzdürürken boğularak hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ'NDEN MESAJ

Türkiye Jokey Federasyonu (TJK), Uğurcan Demirbaş için resmi sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayınlayarak, "Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Türkiye, Mudanya, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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