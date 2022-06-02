Genç judocular Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Genç Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Avusturya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kupası 4-5 Haziran'da Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenecek. Organizasyonda 37 ülkeden 192'si kadın 524 sporcu mücadele edecek.

Avusturya'ya ulaşan Türk Milli Takımı'nı Viyana Başkonsolosu Mert Özmert karşıladı. Özmert, millilere başarı dileğinde bulundu.

Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak milli sporcular ve maç programı şöyle:

4 Haziran Cumartesi:

Kadınlar

63 kilo: Habibe Afyonlu

70 kilo: Hatice Vandemir

78 kilo: Sümeyye Kaya

+78 kilo: Duygu Dirgen

Erkekler

60 kilo: Enes Çakan

66 kilo: Davut Toktay, İbrahim Demirel

5 Haziran Pazar:

Kadınlar

48 kilo: Çağla Serdar

52 kilo: İlayda Merve Koçyiğit

57 kilo: Ayşenur Budak ve Ayşenur Karadağ

Erkekler

81 kilo: Musa Şişmek, Erdal Danışman

90 kilo: Cem Ata Demirtaş

100 kilo: Sidar Akkuş

+100 kilo: Tunahan Tutar