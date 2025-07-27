Genç Kızlar Turnuvada İkinci Galibiyetini Aldı

İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'ne hazırlanan milli takım, dörtlü turnuvanın ikinci maçında Bulgaristan'ı 62-42 yendi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milliler, turnuvadaki ikinci müsabakada Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Genç milliler, sahadan 62-42 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.
Ay-yıldızlı ekipte Ayşe Melek Demirer 9 sayı, 19 ribaund, Liva Aksoy ise 7 sayı, 6 asist ile oynadı.
Türkiye, turnuvadaki üçüncü ve son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi C1 Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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