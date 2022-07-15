Genç milli modern pentatlonculardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
15.07.2022 14:13
Polonya'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda karışık bayrak yarışında milli sporcular Eda Özrodop ve Ahmet Ege Önder, bronz madalya kazandı.
Polonya'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda karışık bayrak yarışında milli sporcular Eda Özrodop ve Ahmet Ege Önder, bronz madalya kazandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi karışık bayrak yarışında temsil eden Eda Özrodop ve Ahmet Ege Önder ikilisi, üçüncülük derecesiyle bronz madalya sevinci yaşadı.
Kaynak: AA
Ahmet Ege, Spor, Son Dakika
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