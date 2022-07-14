Genç milli triatletler, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti - Son Dakika
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Genç milli triatletler, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti

14.07.2022 12:15
Genç milli triatletler, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti

Genç milli triatletler, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Kupası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Genç milli triatletler, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Kupası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Selinay Tuğçe Kır, Taha Eren Coşgun ve Burak Çağdaş'tan oluşan milli takım, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirdiği iki haftalık kampın ardından 16-17 Temmuz'da Tiszaujvaros şehrinde düzenlenecek kupada mücadele vermek için Macaristan'a hareket etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sporculardan Burak Çağdaş, verimli bir kamp süreci geçirdiğini belirterek, ikinci kez katıldığı Tiszaujvaros organizasyonunda bu sene finalde mücadele etmek istediğini kaydetti.

Organizasyona ilk kez katılan milli sporcu Selinay Tuğçe Kır ise "Hedefim, yüzmeden önde çıkarak ilk önce final koşma hakkı elde etmek, arkasından finalde iyi bir sonuç almak." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı sporcu Taha Eren Coşgun da "Geçen yıl final yarışmıştım, tecrübeli olduğum parkurda geçen seneden daha iyi bir sonuç elde etmek için savaşacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Macaristan, Eryaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç milli triatletler, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti - Son Dakika

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