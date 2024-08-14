Genç Milli Wushu Takımı Kastamonu'da kampa girdi - Son Dakika
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Spor

Genç Milli Wushu Takımı Kastamonu'da kampa girdi

Genç Milli Wushu Takımı, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi. Milli takım, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

14.08.2024 14:16
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Genç Milli Wushu Takımı, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde başlayan kampta milli takım, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Wushu Milli Takımı Antrenörü Emrah Şahanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nda sporcuların zorlu bir mücadele vereceğini söyledi.

Kampın yaklaşık 40 gün süreceğini anlatan Şahanoğlu, "Sporcularımızın performansını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah amacımız ay-yıldızlı bayrağımızı dünya arenasında zirveye taşımak olacak." dedi.

Kampa katılan sporcuların Türkiye şampiyonu olduğuna işaret eden Şahanoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun yanında daha önceden Avrupa şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu bulunan sporcularımız var. İyi bir takım oluşturduk. İnşallah hedefimiz tarihi bir başarı elde etmek. Kampımıza Wushu Milli Takımı'ndan tecrübeli sporcularımızı da dahil ettik. Onlar da tecrübelerini sporculara aktarıyor. Fizyoterapistimiz, kondisyonerimiz var. Profesyonel anlamda bir kamp ortamı oluşturduk. Ben çok faydalı olacağını ve iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum."

Wushu Milli Takımı'nın Kastamonu'da ilk kez kampa girdiğini aktaran Şahanoğlu, "Bu konuda memnuniyet söz konusu. Biz de çok mutluyuz. Bu şartları bize sağladıkları için hem federasyonumuza hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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