Genç Milliler Letonya\'yı Farklı Geçti

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) A Grubu ikinci maçında Letonya'yı 98-45 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Ay-Yıldızlılar, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali A Grubu'nda oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. İlk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı mağlup eden Milliler, grubun ikinci maçında karşılaştığı Letonya'yı 98-45 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, gruptaki son maçında yarın saat 17.00'de Fransa ile karşılaşacak. - İSTANBUL