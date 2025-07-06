Genç Rafting Takımımız Dünya Şampiyonu!

23 Yaş Altı Milli Rafting Takımı, Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Rafting Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Nova Gorica kasabasında düzenlenen organizasyonda milli sporcular, RX kategorisinde mücadele etti.

23 Yaş Altı Milli Rafting Takımı, bu kategoride dünya şampiyonu oldu.