Genç sporcu Merve Akpınar'dan Türkiye Hentbol Federasyonu'na ziyaret

Sosyal medyada yer alan konuşmasıyla uzun süre gündem olan Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uğur Kılıç ve beraberindeki heyet 13 yaşındaki sporcuyu yemekte ağırladı. Başkan Kılıç, genç sporcuya milli forma hediye ederken, Merve de başkana oynadığı takımın formasını takdim etti.

Açıklamada, "Türkiye Hentbol Federasyonu olarak Merve'nin kariyer planlama sürecinin takipçisi olacağız. İyi ki varsın Merve." denildi.