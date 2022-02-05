Üye Girişi
Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor - Son Dakika

Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor

05.02.2022 15:54
Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Bilecik İl Şampiyonası küçük kızlar kategorisinde dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bilecik İl Şampiyonası küçük kızlar kategorisinde dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu.

Bilecik İl genelinde yapılan karşılaşmalar sonucunda; Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımları, kupalarını Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu'nun elinden aldı. Heyecanlı müsabakalar sonucunda, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü küçük Kızlar A Takımı 1. olurken, kulübün B Takımı da 3. oldu. 5 takımın mücadele ettiği il şampiyonasında 2.'liği ise Söğütspor elde etti.

Törende genç sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu; "Bizim için; sporla buluşturduğumuz, sporcu bilinci, disiplini ve ahlakıyla yetişmesine katkıda bulunarak; zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğumuz her çocuğumuz birer madalya, birer kupadır. Hepsini çok seviyoruz. Hepsinin geleceği çok güzel olsun." dedi ve sporcuları tebrik etti. Törende Başkan yardımcısı Şahinoğlu'na Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Türe'de eşlik etti. Tören sonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele veren Voleybol takımının antrenmanına katılan Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İzmitspor maçı öncesinde takıma başarılar diledi. - BİLECİK

Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor
Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor
Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor
Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor
Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor

YORUMLAR
500

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük Belediyesi, voleybol, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:55 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement