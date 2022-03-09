Genç yetenek avcısı Safak'ın başarıları göz dolduruyor - Son Dakika
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Genç yetenek avcısı Safak'ın başarıları göz dolduruyor

09.03.2022 11:01
Genç yetenek avcısı Safak'ın başarıları göz dolduruyor

Kayserisporlu Fatih Ceylan ve Fenerbahçeli milli futbolcu Serhat Akın ile birlikte top koşturan eski futbolcu Tevfik Safak, şimdilerde dünya futboluna genç yetenekler kazandırıyor.

Kayserisporlu Fatih Ceylan ve Fenerbahçeli milli futbolcu Serhat Akın ile birlikte top koşturan eski futbolcu Tevfik Safak, şimdilerde dünya futboluna genç yetenekler kazandırıyor.

Kayserisporlu Fatih Ceylan ve Fenerbahçeli Serhat Akın ile top koşturan eski futbolcu Tevfik Safak, erken yaşta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. 2019 yılında Coachsport Management'ta Ali Turan, Ramon Motta, Selim Ay ile çalışan ve daha sonra Coachsport Management'tan ayrılıp eski Alman milli futbolcu Kevin Kuranyi ile birlikte 22sportsmanagament şirketinde çalışmalarını sürdüren Safak, dünya futboluna genç yetenekleri kazandırıyor. Yaptığı projelerle genç nesli futbola hazırlayan Safak, başarısıyla göz dolduruyor. - DİYARBAKIR

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Fatih Ceylan, Serhat Akın, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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