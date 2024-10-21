Spor

- Genç yetenek Koray Doğan gelecek vaat ediyor

MALATYA - Yeşilyurt Belediyespor U18 Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Koray Doğan oynadığı futbolla gelecek vaat ediyor.

Bu sezon İstanbul Yeni Ufukspor'dan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a transfer olan Koray Doğan'ın hedefi profesyonel bir futbolcu olarak daha iyi mevkilere gelebilmek. Yeşilyurt Belediyespor U18 Takımı'nda oynadığı futbolla göz dolduran Doğan, burada bulunmasında en büyük destekçisi olan ailesinin de yardımıyla daha iyi yerlere gelmek istediğini söyledi. Antrenörünün ve kulüp başkanının kendisi üzerinde emeğinin büyük olduğunu belirten Koray Doğan, her gün kendisini daha da geliştirerek profesyonel olarak futbol hayatını sürdürmek istediğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor Altyapı Sorumlusu Mazlum Polat, 20 yıldır altyapılarda teknik direktör olarak görev yaptığını ve bu süre zarfından onlarca profesyonel oyuncuyu futbola kazandırdığını ifade etti. Bu sezon da Yeşilyurt Belediyespor altyapıda görev aldığını belirten Polat, tüm kategorilerde mücadele eden bir takım olarak 6 haftadır yenilmediklerini ve 6 galibiyetle gol yemeden 39 gol atarak grupta lider durumda olduklarını söyledi. Hedeflerinin grupta şampiyonluktan ziyade şampiyon sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Mazlum Polat, bu amaçla profesyonel takımlara futbolcu yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Takımda bireysel yetenekli futbolcuların olduğunu ve bunlardan birisinin de Koray Doğan olduğunu ifade eden Polat, "Koray kardeşimiz İstanbul'dan bu sezon aramıza geldi. Kendisini zaman zaman üst yapı antrenmanlarına da göndereceğiz. Yetenekli bir kardeşimiz, çalışmalarıyla takıma çok fazla katkı sağladı. Şu anda ön liberoda da oynuyor, kendisinden çok memnunuz. Önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere geleceğinden kuşkumuz yok" diye konuştu.