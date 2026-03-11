Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor\'a tepkiler çığ gibi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e konuk olan Tottenham'da Teknik Direktör Igor Tudor'un aldığı karar İngiltere'de büyük tartışma yarattı. Londra ekibinin henüz 17. dakikada kalecisini oyundan alması geceye damga vurdu.

İLK 15 DAKİKADA 3 GOL

Madrid'de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 6. dakikada Llorente, 14. dakikada Griezmann ve 15. dakikada Alvarez'in golleriyle kısa sürede 3-0 öne geçti. Gollerde hataları bulunan 22 yaşındaki Çek kaleci Antonin Kinsky, eleştirilerin odağı haline geldi.

TUDOR'DAN ŞOK KARAR

Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, henüz 17. dakikada kaleci değişikliğine giderek Kinsky'yi oyundan aldı. Bu karar İngiliz basınında ve taraftarlar arasında büyük tepki topladı. Kaleci değişikliğinden yalnızca 5 dakika sonra Atletico Madrid bir gol daha buldu ve skor 4-0'a geldi.

MAÇ GOLLÜ BİTTİ

dakikada Porro'nun golüyle Tottenham farkı 3'e indirdi ve ilk yarı 4-1 sona erdi. İkinci yarıda Alvarez bir gol daha atarken, mücadelede son sözü Solanke söyledi. Karşılaşma Atletico Madrid'in 5-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

DİĞER MAÇLARDA GOL YAĞMURU

Şampiyonlar Ligi'nde aynı gece oynanan diğer karşılaşmalarda ise Bayern Münih deplasmanda Atalanta'yı 6-1 mağlup etti. Newcastle United ile Barcelona arasındaki mücadele ise 1-1 eşitlikle sona erdi.