Gençler Dünya Motokros Şampiyonası'nda İspanyol Farres MX2 Türkiye etabında birinci oldu - Son Dakika
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Gençler Dünya Motokros Şampiyonası'nda İspanyol Farres MX2 Türkiye etabında birinci oldu

Gençler Dünya Motokros Şampiyonası\'nda İspanyol Farres MX2 Türkiye etabında birinci oldu
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabının 1. ve 2. yarışlarında İspanyol Guillem Farres birinci oldu. Farres'i Alman Simon Langenfelder ikinci, Belçikalı Liam Everts üçüncü sırada takip etti; dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MX2) İspanyol Guillem Farres birinci oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabının 1. ve 2. yarışları gerçekleştirildi.

İspanyol sporcu Guillem Farres yarışı ilk sırada tamamlarken, Alman Simon Langenfelder ikinci, Belçikalı Liam Everts de üçüncü sırada yer aldı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençler Dünya Motokros Şampiyonası'nda İspanyol Farres MX2 Türkiye etabında birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençler Dünya Motokros Şampiyonası'nda İspanyol Farres MX2 Türkiye etabında birinci oldu - Son Dakika
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