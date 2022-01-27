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Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Adana'da yapılacak - Son Dakika

Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Adana'da yapılacak

27.01.2022 15:38
Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Adana'da yapılacak

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Oral Arslan Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Oral Arslan Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde yapılacak.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, şampiyonaya 60 ilden 700 sporcu, 150 antrenör ve hakemlerle birlikte 900 kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

Gürçam, gerekli tedbirleri aldıklarını ve hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Özellikle konaklama konusunda ilçemizdeki kamuya ait ve özel tesisleri seferber ettik. Belediyemizin konakları, öğretmenevi, kamu kurumlarının misafirhaneleri, oteller tamamen dolu. Bunlara ilave olarak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birkaç öğrenci yurdumuzu da bu anlamda tahsis ettik. İnşallah güzel bir şekilde, huzurlu bir şekilde misafirlerimizi burada ağırlamış olacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da göreve geldiklerinden bu yana ilde yapılacak faaliyetlerin farklı ilçelerde düzenlenmesi için bir irade ortaya koyduklarını anlatarak, "Bu tür organizasyonların artırılması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da ilçede güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

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Türkiye, Adana, Kozan, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Adana'da yapılacak - Son Dakika Spor


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