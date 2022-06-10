Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya

10.06.2022 11:49
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya

Muğla'da 26-31 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya geldi.

Muğla'da 26-31 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya geldi.

Ağustos ayında Bulgaristan'da yapılacak olan Gençler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda milli takımı temsil etmek için 3 bin 500 sporcu, 26-31 Mayıs 2022 tarihinde Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele etti.

Toplam 20 sıklette yapılan müsabakalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 55 kilo erkeklerde Cüneyt Gökalp altın, 68 kilo kadınlarda Büşra Öztürk altın, +68 kilo kadınlarda Sude Yaren Uzunçavdar altın, 46 kilo kadınlarda Zehra Gürbüz gümüş, 59 kilo erkeklerde Sefa Can Ateş bronz olmak üzere turnuvayı 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile tamamladı.

Durum değerlendirmesi yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Teknik Direktörü Ali İhsan Negiz, "Sporcularımız için çok başarılı geçen bir şampiyonayı geride bıraktık. Üç sporcumuz milli takımla dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Sporcularımız dünya sıralamalarında üst sıralarda bulunuyor, hedefimiz dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili Mehmet Atak ise şunları söyledi:

"Turnuvayı takımımızla beraber takip ettim. Tüm kategorilerde çok zorlu maçlar oldu. Dünya sıralamasında önemli yerlerdeki sporcuların rekabetleri bu branşta yurt içinde ve yurt dışında madalya almanın çok zor olduğunu bizlere gösterdi. Türk sporuna yıldızlar kazandırma amacı ile kurduğumuz takımın turnuvayı lider kapatması bizlere onur verdi. Yapılacak olan dünya şampiyonasında da sporcularımız altın madalyaların en büyük adayları olacak. Teknik ekibimizi kutluyorum." - ANKARA

Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya

YORUMLAR
500
Kraliçe İkinci Elizabeth'in Doğum Günü Ankara'da Kutlandı. Kraliçe İkinci Elizabeth'in Doğum Günü Ankara'da Kutlandı. Türkiye Off-Road Şampiyonası üçüncü ayak yarışı Ankara'da yapılacak Türkiye Off-Road Şampiyonası üçüncü ayak yarışı Ankara'da yapılacak
Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:39 Britney Spears'in düğününde arbede çıktı! Eski eşi törene zorla girmeye çalışınca ortalık savaş alanına döndü
11:36 İki farklı ilde evlat dehşeti! Biri annesini, diğeri babasını öldürdü
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 12:10:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Ankara'ya 5 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement