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Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de sona erdi - Son Dakika

Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de sona erdi

12.02.2022 16:48
Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de sona erdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Rize'de organize edilen, Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Rize'de organize edilen, Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki 2 bin rakımlı Cimil Vadisi'nde 53 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde final yarışları yapıldı.

Gençler kategorisinde yarışan sporcular tek zirve tırmanışı yaparken, büyükler kategorisinde mücadele edenler ise toplamda 1700 rakım tırmanışı gerçekleştirdi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek.

TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 53 yarışçının katılımıyla iki gün süren önemli bir yarış sürecini tamamladıklarını söyledi.

İkizdere'nin ilk kez dağ kayağına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Başar, "Sporcular zor etaplarda sağlıklı bir yarış tamamladı. Doğu Karadeniz, dağ kayağı için önemli. Bölgenin spora yatkınlığı ve ulaşımda kolaylık önemli. Kaçkarlar'da buz tırmanışı yapıyorduk. Dağ kayağını da buraya getirmiş olduk. Gelecek yıllarda umarım artan ilgi ile devam eder." diye konuştu.

"Kış turizmi için cazibe oluşturmaya çalışıyoruz"

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Kaçkar Dağları'nın kış turizmi ve sporu için çok önemli özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Rize'nin turizmini çeşitlendirmek istediklerine dikkati çeken Avcı, "Rize'yi 12 ay turizm merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de bu etkinlik önemli bir farkındalık oluşturuyor. Çalışmalarımızı kayak merkezi ile taçlandırmak istiyoruz. Üzerinde 5-6 yıldır çalıştığımız proje var. Projenin tamamlanması ile kayak merkezi konusunda somut adımlar atacağız." diye konuştu.

Avcı, Fırtına ve İkizdere vadilerinin turizm için önemli alanlar olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaz aylarında turizmden yeterli seviyede istifade ediyoruz. Kış turizmi için cazibe oluşturmaya çalışıyoruz. Havaalanının mayıs ayında açılmasını bekliyoruz. Havaalanının açılması ile talebin artacağını düşünüyoruz. Heliski bölge için çok önemli, özellikle Ayder bölgesinde. Rize'yi bir turizm kenti haline getirmek için gayret göstermeye devam ediyoruz."

Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de sona erdi
Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de sona erdi
Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de sona erdi
Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de sona erdi

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, İkizdere, Türkiye, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de sona erdi - Son Dakika Spor


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