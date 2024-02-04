Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK ile berabere kaldı

" Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, skor üretmekte zorlandıklarını söyledi.
Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle iki puanı kaybettik. Çok net pozisyonları kaçırıyoruz. Futbol skor oyunu, maalesef o skoru üretemiyoruz." diye konuştu.
Aosman'ın maçın başında zemin yüzünden sakatlandığına dikkati çeken Kaloğlu, şöyle devam etti:
"Sahanın kötü olmasına mı yanayım, özellikle ofansif bölüme takvime yapamıyoruz ona mı yanayım? ya da bu güzelim takımın ayarlarıyla oynayıp bu kadar dengesinin bozulmasına mı yanayım? Bilmiyorum. En çok oynattığımız oyuncular devre arası ayrıldı. Biz yine hedeflediğimiz yerdeyiz. Play-off grubunun içinde de olacağız, sonuna kadar kovalayacağız. Takımın desteğe, belirsizliğin ortadan kalkmasına ihtiyacı var. Transferle alakalı az süre kaldı, kadromuzu derinleştirmemiz lazım. Burada kendimizi de biraz yalnız hissediyoruz. İnatçı bir adamım, sonuna kadar kovalarım, pes etmem. Bu takımı da play-off'un içinde üst lige zorlarım. Özellikle oyuncular maddi anlamda rahatlatılırsa o zaman çok ciddi bir takım olabiliriz."
Skordan çok Aosman'ın sakatlığına üzüldüğünü vurgulayan Kaloğlu, "Genelde tüm Türkiye'deki sahalar kötü. Statlar çok modern ama maalesef sahalar iyi değil. Trabzonspor ile stadımızda oynayacağız. Açıkçası kulübümüzün de bu karşılaşmadan beklediği bir gelir var. Maalesef her şeyi düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Muhammed Himmet Ertürk'ün takımdan ayrılmak istediğini ve kendisine izin verdiklerini söyleyen Kaloğlu, Jimmy Durmaz'ın kardeşi Elias Durmaz'la ilgili soruya ise "Çok yetenekli, kadromuzun derinliğinde yer alacak. Ondan da beklentilerimiz var. Bir aksilik olmazsa aramıza katılacak." yanıtını verdi.
Özbalta: "Yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz"
Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da Gençlerbirliği ile mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.
Ferhat Yazgan'ın 58. dakikada kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:
"Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyorduk. Karşılaşma 11'e 11 devam etse belki farklı bir netice çıkabilirdi. Oyuncularımız, uzatmalarla beraber 37 dakikalık bölümde oyunu tutmasını, pas yapmasını bildiler. Pozisyon arayışımız da oldu. Maçı bitirmesini oyuncu arkadaşlarımız ve bizler bildik. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İnandığımız bir şey var. Yukarıda bir bant var. Bodrum FK, Sakaryaspor, Göztepe ve Kocaelispor'un kazandığı bir haftaydı. Biz de bu hafta kazanmak istiyorduk. Kırmızı kart planlarımızı bozdu. Futbolun içinde bunlar var. Oyuncularımız sahada ayağa kalkmasını bildi. Bu yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz."
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