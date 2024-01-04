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Gençlerbirliği, Aias Aosman ile ön protokol imzaladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Aias Aosman ile ön protokol imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen Aias Aosman ile 1,5 yıllık ön protokol imzaladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Aosman, Türkiye'de Adana Demirspor ve Tuzlaspor formaları da giydi. Aosman, futbol kariyerine 2009 yılında Almanya'nın Osnabrück takımında başladı ve Suriye Milli Takımı'nda 15 kez forma giydi.

Gençlerbirliği, Aias Aosman ile ön protokol imzaladı
04.01.2024 - 16:09,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen Aias Aosman ile ön protokol imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1,5 yıllık ön protokol imzalandı.

Türkiye'de Adana Demirspor ve Tuzlaspor formaları da giyen Aias Aosman, futbol kariyerine 2009 yılında Almanya'nın Osnabrück takımında başladı.

Suriye ve Alman vatandaşlığı bulunan, Suriye Milli Takımı'nda 15 kez yer alan Aosman; Espelkamp, Wiedenbrück, Köln II, Regensburg, Dresden, Hermannstadt ve Ionikos Nikeas takımlarında da oynadı.

Kaynak: AA
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