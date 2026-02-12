Gençlerbirliği Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Gençlerbirliği Anıtkabir'i Ziyaret Etti

12.02.2026 13:12
Gençlerbirliği Başkanı ve yönetim kurulu, Anıtkabir'de Atatürk'ü anarak saygı duruşunda bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kırmızı-siyahlı yöneticiler, futbolcular ve taraftarların da katıldığı ziyarette Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Başkan Çakmak daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz, Aziz Atatürk. Milli Mücadele'mize karargah, devletimize başkent seçtiğin Ankara'mızı temsil eden Gençlerbirliği olarak huzurundayız. Şüphesiz ki silah arkadaşlarınızla birlikte cesaret ve ferasetle tarihin akışını değiştirmeseydiniz ne Ankara başkent olur ne de Gençlerbirliği bu şehrin liseli çocukları tarafından kurulabilirdi. En büyük gururumuz Cumhuriyet'imizle yaşıt olmak. En büyük onurumuz 103 senedir bu şehrin gençlerine umut olmak. Aldığımız her nefeste olduğu gibi sana duyduğumuz şükranı bugün burada kayda geçirmekten son derece mutluyuz. Yaptıkların bize ışık versin. En içten saygılarımızla."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
