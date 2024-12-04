Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten mücadelede ev sahibi uzatma dakikalarında bulduğu golle tur atladı.
Hakemler: Yunus Dursun, Kemal Elmas, Azem Zorlu
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Alperen Babacan (Zuzek dk. 62), Umut İslamoğlu, Samed Onur, Mete Kaan Demir, Aosman (Nalepa dk. 90+1), Ensar Kemaloğlu (Fıratcan Üzüm dk. 62), Durmaz, Yatabare (Emirhan Ünal dk. 62), Çağrı Fedai, Gökhan Altıparmak (Djitte dk. 79)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Mikail Okyar, Berat Can Sebat, Sinan Osmanoğlu, Arda Temur
Teknik Direktör: Recep Karatepe
Belediye Kütahyaspor: Ahmet Çağrı Güney, Emir Can Çelik, Emircan Ataş (Mustafa Akyıldız dk. 65), Emir Sezgin, Cemal Kaya, Can Bayırkan (Gökay Iravul dk. 46), Alpay Eroğlu, Gökay Eser (Muhammed Dursun dk. 108), Muhammed Emir Özbilen, İbrahim Zeytin (Eray Akar dk. 65), Eren Kaya (Arda Keser dk. 80)
Yedekler: Emir Ali Demlikoğlu, Şemsettin Kılıç, Salih Adalı, Emre Kuday
Teknik Sorumlu: Cenk Laleci
Gol: Nalepa (dk. 105) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Alperen Babacan, Samed Onur, Djitte (Gençlerbirliği), Cemal Kaya, Alpay Eroğlu (Belediye Kütahyapsor) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Belediye Kütahyaspor'u Uzatmalarda Geçti - Son Dakika
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