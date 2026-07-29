Gençlerbirliği Düzce'de Kamp Yapıyor
Gençlerbirliği, Düzce'deki kampında salon ve saha antrenmanlarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.
Başkent ekibi, günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak. Gençlerbirliği, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
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