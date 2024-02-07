Gençlerbirliği, Elias Durmaz'ı transfer etti - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Elias Durmaz'ı transfer etti

Gençlerbirliği, Elias Durmaz\'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Türk asıllı İsveçli futbolcu Elias Durmaz'ı transfer etti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Elias Durmaz, ağabeyi Jimmy Durmaz'ın da formasını giydiği takıma transfer oldu.

07.02.2024 19:41
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Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Türk asıllı İsveçli futbolcu Elias Durmaz'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç'in AIK takımında forma giyen 23 yaşındaki orta sahayla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği'ne transfer olan Jimmy Durmaz'ın kardeşi olan Elias Durmaz, ağabeyiyle aynı takımın formasını giyecek.

Kaynak: AA

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