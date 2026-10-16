Gençlerbirliği, Eryaman'da Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlığını bitirdi - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Eryaman'da Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlığını bitirdi

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Gençlerbirliği, Eryaman\'da Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlığını bitirdi
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Tedavileri süren Adama Traore, Kevin Rodrigues ve Pedro Pereira'nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idmanın ikinci bölümünde çabukluk ve reaksiyona dayalı eğlenceli oyun oynandı. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri devam eden Adama Traore, Kevin Rodrigues ve Pedro Pereira'nın maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiGalatasarayEryamanSporSon Dakika

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