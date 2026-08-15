Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Yendi

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 85 Fıratcan Üzüm), Traore, Diabate (Dk. 75 Etebo), Ensar Kemaloğlu (Dk. 66 Kyabou), Tongya, Oğulcan Ülgün, Koita (Dk. 86 Martor)

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür (Dk. 81 Semedo), Skriniar, Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek (Dk. 59 Kante), Guendouzi, İrfan Can Kahveci (Dk. 59 Greenwood), Asensio (Dk. 60 Muriç), Oğuz Aydın (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), Talisca

Goller: Dk. 13 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 37 Tongya, Dk. 56 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 58 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği, geriye düştüğü maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

48. dakikada ceza yayının dışında topla buluşan İsmail Yüksek, kaleye yüzünü döner dönmez şutunu çekti. Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat, soluna doğru gelen topu kornere çeldi.

49. dakikada sağdan kullanılan Fenerbahçe köşe vuruşunda uzak direkteki Guendouzi, topu kafayla içeri doğru çevirdi. Geriden gelen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top üstte auta gitti.

56. dakikadaki Gençlerbirliği atağında topu sol kanattan sürükleyen Abdurrahim Dursun, ortasını yaptı. Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe savunmasını aşan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1

Talisca, 61 ve 62. dakikada ceza sahasının dışından çektiği şutlarla Gençlerbirliği kalesini yokladı. Kaleci İrfan Can Eğribayat, iki pozisyonda da gole izin vermedi.

66. dakikada Levent Mercan'ın ortasında Muriç'in kafayla yaptığı aşırtma vuruşta top üst ağlarda kaldı.

71. dakikada Talisca'nın ceza yayında önünü boşalttıktan sonra çektiği şutta top kaleciden döndü.

77. dakikada Guendouzi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Muriç kafayla vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu tek hamlede kontrol etti.

85. dakikada Greenwood'un sağ kanattan yaptığı ortada altıpasın solundaki Skriniar'ın istediği gibi dokunamadığı top dışarı çıktı.

Fenerbahçe, kalan sürede de baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.