Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi Yendi

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Metin Diyadin, takım savunması ve kontrataklarla 2-1 galip geldikleri maçı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'e Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek başlayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, takım savunması, mücadele ve kontratak çıkışlarında yakaladıkları pozisyonları değerlendirmeleri sayesinde maçı kazandıklarını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyadin, topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağını bilerek maça çıktıklarını belirtti.

Diyadin, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin kenar beklerini çizgiye bastırıp oyun kurucuları içeri sokarak savunmayı rakip sahaya yıkma durumu var. Oyuncu kalitesinden de kaynaklı tabii. Tercih değil ama zorunluluktan dolayı doğru stratejiyle oynamamız gerekiyordu. Nitekim öyle oynadık. Çocuklar da takım savunması adına çok iyi mücadele etti. Kontrataklar çok fazla olmasa da yakaladığımızda değerlendirmemiz gerekiyordu. Oyun tam da düşündüğümüz gibi gelişti. Maçın özeti, tamamen takım savunması, iyi mücadele ve çok fazla olmasa da kontratak çıkışlarında yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemizdi. Ama bu oyun bir tercih olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Fenerbahçe ile aramızdaki makas çok açık olduğu için bu tip rakiplere karşı zorunlu bir tercih olarak oynamamız gerekiyor. Ama dengimiz takımlarda farklı bir formatla oynamamız gerekiyor."

Eksik bölgelere takviye yapmaları gerektiğini dile getiren Diyadin, "Mücadelemize katkı verecek, sayısı çok fazla olmasa da liderlik yapacak oyuncu alma düşüncemiz var. İnşallah önümüzdeki hafta oyuncu katılımıyla beraber oyun formatımızı özellikle kendi dengimiz takımlarla oynamada değiştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Transferle ilgili de sosyal medyada isimler dolanıyor. Şunu bilelim arkadaşlar, Gençlerbirliği transfer yaparken bonservis, kiralık ücreti ve peşinat ödeyemez. Buna göre transfer yapıyoruz. Kullanılan isimlerin çoğu doğru değil. Sayısal bir kadro derinliğimiz yok. Bunları düzeltmemiz gerekiyor." dedi.

Diyadin, yeni transferlerden Salih Uçan'ın, İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'ye karşı yaptığı gibi beklentilerin üzerine çıkıp çıkmayacağı sorusuna, "Salih Uçan, Türk futbolunda karakteri olan çok büyük kulüplerde oynamış, gençliğinden beri tanıdığımız bir oyuncu. O da katkı yapacaktır. Gençlerbirliği'nde şöyle bir şey var; buraya gelen oyuncu için burası bir çıkış yeridir. İrfan Can için de böyle olacak, Salih Uçan da katkı yapacaktır." yorumunu yaptı.

Babasının vefatından birkaç gün sonra sahaya çıkıp takımın galibiyet golünü atan Oğulcan Ülgün'ü takdir eden Diyadin, kadroda takviye istediği pozisyonların sorulması üzerine ise "Forvet hattı ve orta saha merkez. O bölgeye 3-4 tane takviye yapmamız lazım. Genç çocuklara da destek vermesi lazım. O bölümün oyuncusu olmaması bizim için sıkıntı. O bölgeye alacağımız oyuncular için zaten çalışıyoruz. İnşallah aramıza katılır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika

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