Gençlerbirliği-Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu, VIP 20 bin lira

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet satışları başladı.

Müsabakada, 2026-2027 sezonu kombineleri geçerli olacak. Gençlerbirliği biletleri, Galatasaray Passolig taraftar kartı dışındaki tüm Passolig taraftar kartlarıyla satın alınabilecek.

Bilet fiyatları, VIP 20 bin, sağ kapalı ve sol kapalı 10 bin, maraton 7 bin, güney kale arkası 4 bin 800 ve misafir bölümü de 5 bin 800 lira olarak duyuruldu.