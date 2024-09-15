Gençlerbirliği Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlerbirliği Galip Geldi

Recep Karatepe, Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maç sonrası takımının oyunuyla gurur duyduğunu belirtti.

15.09.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Takımımın oyunuyla, oyuncuların isteği ve arzusuyla gurur duyuyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Aldıkları 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirten Karatepe, şunları kaydetti:

"Erzurumspor FK, geçen yıldan belli noktalarda kadrosunu korumuş, belli bir oyun sistemi olan, hocası ve oyuncu iskelet yapısı aynı olan bir takım. Müsabaka genelinde rakip oyunu soğuttuğu için ritmimiz düştü. Çok fazla oyun durduğu zaman o ritmi yakalamıyoruz. Umarım ileriki maçlarda biraz daha tempo yaparız. 1. Lig'de, Süper Lig ayarını yakalamamız lazım. Oyuncularımın taktik disiplini, oyuna bağlılıkları, savunmadaki tutum ve davranışları, gol atmak için iştahları iyiydi. Söylediklerimin hepsini fazlasıyla yerine getirdiler. Takımımın oyunuyla, oyuncuların isteği ve arzusuyla gurur duyuyorum."

Hakan Kutlu: "Geçiş süreçleri sancılı oluyor"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da maçın geneline bakıldığında iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Futbolun gerekliliklerini yerine getiren, pozisyon vermeyen, önde daha çok bulunan, topa daha çok sahip olan, ön alan baskılarını iyi yapan takım bizdik. Şansız bir gol yedik. Oyunun ikinci yarısında yaptığımız değişikliklerden istediğimiz reaksiyonu alamadık. Yeni transferlerimiz var. Geçiş süreçleri sancılı oluyor. 2,5 yıldır transfer yasağımız vardı. Yeni oyuncuları kadromuza kattık. İyi ve kaliteli oyuncular. Maçlarda göstermiş oldukları performanstan memnunum. Bugün sadece yenildik ancak futbol olarak bence iyi şeyler ortaya koyduk. Önümüzdeki maçı kazanıp seri galibiyetler alacağımızı düşünüyorum. Gerçekten iyi bir takım olduk. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement