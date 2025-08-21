Gençlerbirliği Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon, çabukluk, kanatlardan orta, şut, gol organizasyonları ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-siyahlıların idmanı, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK-Gençlerbirliği maçı, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.