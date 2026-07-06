Gençlerbirliği, Gökhan Altıparmak ile yolları ayırdı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Gökhan Altıparmak ile yolları ayırdı

06.07.2026 16:54
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Gençlerbirliği, forvet Gökhan Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Gençlerbirliği, forvet Gökhan Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve kırmızı-kara formamızı gururla terleten forvet oyuncumuz Gökhan Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzün çatısı altında yetişen, emeği, disiplini ve duruşuyla Gençlerbirliği kültürünü sahaya yansıtan Gökhan Altıparmak'a kulübümüze sağladığı tüm katkılar için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde ve profesyonel futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Serikspor'da 32 maça çıktı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Gökhan Altıparmak ile yolları ayırdı - Son Dakika

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