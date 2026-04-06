Gençlerbirliği Hazırlıklara Başladı

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, fitness salonundaki yenilenme ve mobilizasyon çalışmalarının ardından sahaya geçti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Saha içerisine kurulu platformlarda isabetli pas varyasyonları üzerinde duran başkent ekibi, haftanın ilk idmanını çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından takip etti.