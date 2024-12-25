Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'miz, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.
Başkent ekibi, Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırmıştı.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?