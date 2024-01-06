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Gençlerbirliği ile Kaiserslautern arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Gençlerbirliği ile Kaiserslautern arasında gerginlik yaşandı

Gençlerbirliği ile Almanya 2. Lig ekibi Kaiserslautern arasında yapılan hazırlık maçında futbolcular arasında gergin anlar yaşandı. Mücadelenin 40. dakikasında Hamilton ile Puchacz arasında yaşanan fiziksel müdahale sonucu saha karıştı. Teknik heyet ve yedek futbolcuların müdahalesiyle gerginlik sona erdi. Maçı Kaiserslautern 4-1 kazandı.

Gençlerbirliği ile Kaiserslautern arasında gerginlik yaşandı
06.01.2024 - 18:07,
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Gençlerbirliği ile Alman ekibi Kaiserslautern arasındaki hazırlık maçında futbolcular gergin anlar yaşandı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde devre arası kampında bulunan 1'inci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile Almanya 2'nci Lig ekibi Kaiserslautern hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelenin 40'ıncı dakikasında Gençlerbirliği'nden Hamilton ile Kaiserslautern takımından Puchacz arasında gergin anlar yaşandı. İki futbolcu birbirlerine fiziki müdahalede bulunurken, saha bir anda karıştı. İki takım oyuncularının müdahalesi yetersiz kalınca sahaya inen teknik heyet ve yedek futbolcular Hamilton'u sakinleştirmeye çalıştı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Hamilton'u sakinleştirdikten sonra oyundan aldı.

Hazırlık maçı Kaiserslautern'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
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