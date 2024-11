Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 Yendi

Spor

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, futbolcularının sezon başından beri her maçta ortaya bir karakter koyduğunu ve işlerini fazlasıyla sahiplendiklerini söyledi.

Karatepe maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ancak beklenmedik anda duran toptan golü yediklerini belirterek, "Genel anlamda oyuncularım sezon başından beri her maçta ortaya bir karakter koyuyor, işlerini fazlasıyla sahipleniyorlar. Zaten şimdiye kadar hiç kolay kolay mağlup olmadık, birazcık daha gol yollarında etkili olmaya başladıkça da bu takım çok daha farklı noktalara gelecek." diye konuştu.

Geçen yıldan takımda fazla oyuncu kalmadığını, takım olma yolunda büyük yol kat ettiklerini belirten Karatepe, "İnişler çıkışlardan çok takımın sezon sonundaki ulaşacağı hedefe odaklanmış durumdayım. Genel anlamda da futboldan anlayan kamuoyu da Gençlerbirliği'nin iyi yolda olduğunda hemfikir. Bu ligdeki puan farkı birbirine çok yakın, her an her şey olabilir. Önemli olan bu mücadele ve istekle devam etmek. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda Gençlerbirliği taraftarının destekleri bizi çok güçlü kılıyor. Bugün de bizi destekleriyle güçlendirdiler, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Korkmaz: "İlk yarı tamamen maça hakimdik"

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise iki tarafın da benzer senaryolarla maça çıktığını, beraberliğin iki takıma da yaramayacağını bilerek oynadıklarını belirterek, "İlk yarı tamamen maça hakimdik, rakibin şutu dahi yoktu. İkinci yarı daha kısa paslarla rakibin bize vereceği boşlukları kullanmamız gerektiği düşüncesiyle çıktık ama onu uygulayamadık. Karşılaşma çok fazla Gençlerbirliği'nin istediği gibi oldu. Gençlerbirliği'nin arkasında bıraktığı alanları kullanamadık." şeklinde konuştu.

İkinci yarı gerekli reaksiyonu veremediklerini de ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:

"İkinci yarı vermemiz gereken reaksiyonu veremedik. Gençlerbirliği maçı kazanması için gerekenleri yaptı. Ancak 4 hafta içerisinde iki nizami golümüz iptal edildi. Hep 'İngiltere gibi futbol oynayalım' denilir ama İngiltere'de şu pozisyona faul çalan hakeme bir daha hakemlik forması giydirmezler. Hakem VAR'ı incelerken nedense görüntü gösterilmedi, hakemin kafasının üstünü izledik. Benim işim sahada kalmak, futbolu ve futbolcuları gücüm yettiğince geliştirmeye çalışmak. Bugün bir kez daha hakem bizi yanıltmadı. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum."