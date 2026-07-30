Gençlerbirliği, Keçiörengücü\'nü 1-0 Yendi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü, Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 85. dakikasında sahneye çıkan Ousmane Diabate, attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, mücadele Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Gençlerbirliği 6 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.