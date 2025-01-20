Stat: Eryaman
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Emin Tuğral, Hüsnü Emre Çelimli
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Alperen Babacan (Dk. 52 Oğuzhan Berber), Sinan Osmanoğlu, Hanousek, Etebo, Nalepa, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 62 Ensar Kemaloğlu), Amilton (Dk. 89 Gökhan Altıparmak), Metehan Mimaroğlu, Djitte (Dk. 62 Mikail Okyar)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Pedrinho (Dk. 68 Markao), Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Samet Yalçın), Beridze (Dk. 46 Barış Alıcı), Yusuf Cihat Çelik, Mendes, Oğulcan Çağlayan (Dk. 82 Ahmet Sağat)
Gol: Dk. 45+3 Amilton (Gençlerbirliği)?
Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmet Oğuz, Dk. 88 Samet Yalçın, Dk. 89 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)?, Dk. 55 Nalepa, Dk. 85 Erhan Erentürk, Dk. 88 Amilton (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın son maçında Gençlerbirliği, konuk ettiği lider Kocaelispor'u 1-0 yendi.
Ligde üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor 41 puanda kalırken, Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltti.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Kocaelispor'u Yendi - Son Dakika
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