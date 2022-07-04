Gençlerbirliği Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek bekliyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek bekliyor

04.07.2022 10:46
Gençlerbirliği Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek bekliyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, ekonomik açıdan zor zamanlardan geçtiklerini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek istedi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, ekonomik açıdan zor zamanlardan geçtiklerini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek istedi.

Niyazi Akdaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği Kulübünün 100. yılını kutladığı günlerde zor zamanlardan geçtiğinin altını çizdi.

Göreve geldikleri günden beri camiayı içinde bulundukları bu zor durumdan kurtarmak için canla başla mücadele ettiklerini vurgulayan Akdaş, "Bu süreçte vefalı taraftarımızın desteğini de arkamıza aldık. Cumhuriyet'le yaşıt Gençlerbirliği, geride bıraktığı 100 senede, umudu olduğu Ankara'nın gençlerini Türk futboluna kazandırarak yaşamını sürdürmüş ve her zaman kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarmış bir camia olarak, 40 yıl sonra ilk kez böylesine bir ekonomik buhranın içine düşmüş; ilk kez, umarım ki son kez, nakdi desteğe ihtiyaç duyar noktaya gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerbirliği bu şehrin yalnızca markası değil, çok önemli bir değeridir." ifadesini kullanan Akdaş, şunları kaydetti:

"Biz kente hizmet edenlerin en büyük amacı, kente mal olmuş; kentin insanlarının, gençlerinin umudu olmuş kurumların önce yaşamasını, sonra da güçlenmesini sağlamaktır. Bu, Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetiminin görevi olduğu gibi, bu doğrultuda şehrimizin belediye başkanı olarak sizlerin de maddi ve manevi desteği önemlidir. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte, sizler de kulübümüzün içinde bulunduğu bu durumu böyle takdir edersiniz."

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Mansur Yavaş, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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