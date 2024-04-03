Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Beştepe İlhan Cavcav Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programında divan, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile genel menajer Ali Ekber Düzgün de yer aldı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, yaptığı konuşmada, bir ay önce zorlu bir göreve geldiklerini belirtti. Sungur, öncelikle personel ve futbolcuların ödemelerini yaptıklarını, kulüpteki moral ve motivasyonu artırdıklarını vurguladı.
Ayrıca oyuncuların sözleşmelerinde iyileştirmeler yaptıklarını söyleyen Sungur, "Hak ettiklerinin altında aldığını düşündüğümüz sporcularımızın olanaklarını düzelttik. Şu an iyi gidiyoruz. Bu yaptıklarımız sportif başarılara da yansıyor." diye konuştu.
Sungur, Gençlerbirliği'nin son 3 maçını kazandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Hatta 4'te 4 yapmamız lazımdı. Şanlıurfaspor maçı biraz acemiliğimize geldi. Sporcularımız artık çok daha motive. Antrenmanlarımız neşeli geçiyor. Matematiksel olarak şansımızı kaybetmediğimiz her senaryoda bizim baktığımız tek yer Süper Lig. Zaten '1. Lig'de kalırız, Süper Lig'e çıkamayız' gibi bir kaygımız olsa şu an yaptığımız yatırımların hiçbirini yapmayız. Tüm maçlarımızı kaybetsek bile zaten bu ligde kalırız. Fakat matematiksel olarak şansımız olduğu sürece hedefimiz Süper Lig'dir. Önümüzde de çok iyi bir fikstür var, üç maçta 9 puan alabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yaptığımız zaman zaten play-off'tayız."
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
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