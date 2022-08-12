Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan futbol lisesi müjdesi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan futbol lisesi müjdesi

12.08.2022 20:04
Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan futbol lisesi müjdesi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Lisesi açılması için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Lisesi açılması için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener'i ziyaret ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talip Çankırı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Lisesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Altyapılardaki çocukların çeşitli okullarda okuduğunu ve farklı seviyede eğitim aldıklarını anlatan Çankırı, "İlk etapta lise, sonrasında ise ortaokul olmak üzere tesislerimizde 4 ile 8 derslikli bir okul açmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız sabahtan tesislere gelecek, normal müfredattaki dersleri milli eğitim sporla ilgili eğitimleri ise kendi bünyemizde vereceğiz. Alacakları derslerin içerisinde fizyoterapi de olacak anatomi de beslenme de antrenman bilimi de olacak." ifadelerini kullandı.

Voleybol Lisesi örneğini veren Çankırı, şunları kaydetti:

"Voleybol durup dururken bir anda bu kadar ilerleme kaydetmedi. Türkiye Voleybol Federasyonu bir lise kurdu. Türkiye'deki başarılı voleybolcuları topladı, yetiştirdi, büyüttü. Sonrasında buradan yetişen oyuncular hem eğitim anlamında hem de voleybolda başarıyı yakaladı. Biz de kolları sıvadık. Sonuçta çocuklarımız kendi tesislerimizde okuyacak, antrenmana tesislerimizde çıkacak ve bizim liseden mezun olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tesislerimizde bu projemize onay verdiği takdirde adını gururla söyleyeceğimiz 'Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Lisesi camiamıza hayırlı olsun' diyeceğiz."

Başkan Talip Çankırı ziyaretin ardından Nazan Şener'e Gençlerbirliği forması hediye etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan futbol lisesi müjdesi - Son Dakika

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