Gençlerbirliği Kulübü Yöneticisi Adil Bir Yönetim Bekliyor

Spor

Gençlerbirliği Kulübü Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çolakoğlu, yeni sezonda hakemlerden adil bir yönetim beklediklerini belirtti.

Çolakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonunda mücadele edecek tüm kulüplere başarı diledi.

Futbolun tüm paydaşlarına keyifli bir sezon dileyen Çolakoğlu, "Tüm liglerde mücadele edecek kulüplerimizin ortak beklentileri olan hak edenin kazanacağı adil bir oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve hakkaniyetli davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Adaletli" bir yönetimle yapılacak karşılaşmaları izlemenin herkesi mutlu edeceğini vurgulayan Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojinin imkanlarından faydalanarak doğru kararların verileceği bir müsabaka, tüm taraflar için heyecan ve keyif verici olacaktır. Futbolun sadece iyi oynayarak sahada kazanıldığı, hakem hatalarından dolayı bir tarafın sevindiği diğer tarafın üzüldüğü karşılaşmanın olmadığı, hak edenin ipi göğüslediği bir sezon hepimizin en büyük arzusudur. Dünyanın en sevilen ve en çok ilgi gören oyununun adil ve adaletli olmasını, renk ve forma ile şehir ayırt etmeksizin güven içerisinde oynanmasını talep etmekteyiz. Çok uzun ve meşakkatli bir maratonun başlangıcında büyük Gençlerbirliği camiası olarak centilmen taraftarlarımız, etik değerlere sahip sporcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimiz ile tüm kulüplerimizin eşit şartlarda mücadele edeceği keyifli bir sezon olmasını temenni ediyoruz."