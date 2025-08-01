Gençlerbirliği Kupayı Kazandı, Transfer Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kupayı Kazandı, Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Gençlerbirliği Kupayı Kazandı, Transfer Çalışmaları Devam Ediyor
01.08.2025 21:42
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Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hücum hattına transferlerin önemli olduğunu vurguladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Transfer anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hücum hattına yapacağımız transferler bizim için değerli ve önemli. Önümüzdeki hafta lig başlayacak. Amacımız en iyi şekilde lige giriş yapmak" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 58. düzenlenen TSYD Ankara Kupası, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin oldu. Kupa seremonisinin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Metehan Mimaroğlu, kupayı kazanmanın çok önemli olduğunu aktardı.

"Transfer anlamında çalışmalarımız devam ediyor"

TSYD kupasının çok önemli bir kupa olduğuna değinen Hüseyin Eroğlu, "Ankara'nın 2 köklü kulübünün maçıydı. Ankaragücü ve Gençlerbirliği ne olursa olsun isimdir. Lig öncesi son provamızdı. Maç kolay olmadı. Topa sahip olduğumuz bölümü daha iyi oynamamız gerekiyordu. Daha üretken olmamız gerekiyordu ama eksiklerimizi görme anlamında bizim için değerli oldu. Ankaragücü'ne bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Transfer anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hücum hattına yapacağımız transferler bizim için değerli ve önemli. Önümüzdeki hafta lig başlayacak. Amacımız en iyi şekilde lige giriş yapmak. Belki ilk haftalardaki o fiziksel hazırlık, transferlerin katılması bizim için önemli bir süre. Zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Kazanıp Ankaragücü ile sayıyı eşitlemek istiyorduk"

Kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Metehan Mimaroğlu ise, "Kazanıp Ankaragücü ile sayıyı eşitlemek istiyorduk. Bunu da başardık. Ankaragücü'ndeki genç kardeşlerimi de kutluyorum. Onlar da zor bir süreçten geçiyorlar. İnşallah bulundukları sıkıntılı süreçten bir an önce çıkarlar. Biz de gelişmeye devam eden bir ekibiz. Haftaya da ligimiz başlıyor, ona hazırlanıyoruz. Gençlerbirliği Süper Lig'de kalıcı olmayı hak eden bir kulüp. Biz de bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mimaroğlu 10 numarayı almanın gurur verici olduğunu kaydederek teklif geldiği anda hemen kabul ettiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kupayı Kazandı, Transfer Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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