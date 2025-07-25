Gençlerbirliği'nde Eroğlu'dan Taraftar Çağrısı - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Eroğlu'dan Taraftar Çağrısı

25.07.2025 21:53
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Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak kombinelere yöneldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, tribünlerin dolmasının çok önemli olduğunu belirterek taraftardan destek istedi.

Kırmızı-siyahlılar, sezon hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.

Eroğlu, antrenmanın ilk bölümünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fiziksel ve taktiksel idmanlara devam ettiklerini söyledi.

Transfer çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Eroğlu, "Süper Lig'e çıktık. Bunun zorluk derecesini biliyoruz. Onun için kadromuzu güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kale ve defansa yaptığımız transferler bizim için şu an iyi durumda ve savunma bölgesi olarak hazır durumdayız. Ofans anlamında transfer çalışmalarımız yoğun devam ediyor." dedi.

Eroğlu, ekonomik ve takıma katkı sağlayacak oyuncuları transfer etmek istediklerinin altını çizerek "Kolay olmuyor. Transfer piyasası biraz yoğun geçiyor. Rakamlar çok yüksek ama çalışmalarımız hızlı devam ediyor. Aramıza katılacak oyuncular var. Transferlerimizi tamamlayıp lige iyi girmek istiyoruz. Belki ilk haftalarda uyum, fiziksel ve taktiksel anlamda zorluk çekebiliriz ama sonuçta en kısa zamanda en iyi şekilde hazırlanıp lige başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin iki hazırlık maçını da kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Eroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Takımımız ne durumda, hangi seviyedeyiz, taktiksel anlamda çalıştıklarımızı ne kadar uygulayabiliyoruz, bunlara bakıyoruz. Kaybedebiliriz, hazırlık maçı sonuçta. Kadro ve fiziksel anlamda eksiklerimizi görüp bu yönde çalışmalarımızı planlıyoruz. Hazırlık maçı eksiklerini görme maçıdır. Yensek de aynısını söyleyecektim. Teknik direktör olarak hep oyunu, oyun içerisinden okurum. Kazandığım maçlarda bile oyuncularımı eleştiririm."

Onyekuru transferi

Eroğlu, kırmızı-siyahlı kulübün yeni transferi Onyekuru'nun kendisini kanıtlamış, genç yaşta piyasa değeri yükselmiş önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Nijeryalı futbolcunun transferinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Eroğlu, "Geçen hafta geldi. Arayı kapatma anlamında yoğun çalışıyor. Teknik ekibimiz, sağlık ekibimiz özel çalıştırıyor. İlk geldiğinde 'Fiziksel anlamda hazır olması 3-4 haftayı bulur.' dedik. Yüzde 100 verim alma anlamında ama şu an baktığım kadarıyla gerçekten iyiye gidiyor. Daha öne çekme çalışmalarımız devam ediyor. Önemli oyuncu, takıma katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu, 1 Ağustos Cuma günü TSYD Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatarak "Ülkemizin iki köklü kulübü. İnşallah seyredenlere lig öncesi keyif veren bir maç olur. Bu da bizim son hazırlık maçımız gibi. Buradan iyi oyun ve iyi skorla ayrılıp lige moralli girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara Süper Lig'e çıktı"

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek tek başkent ekibi olmasıyla ilgili soru üzerine Eroğlu, şunları kaydetti:

"Son maçımızı Sakaryaspor ile oynadığımızda stadyumda 17 bin taraftarımız vardı. Sadece Gençlerbirliği Süper Lig'e çıkmadı, Ankara Süper Lig'e çıktı. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Başkent takımının kesinlikle Süper Lig'de olması gerekiyor. Biz de bu sorumluluk doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarlarımızın kombinelere akın etmesi, locaların bitmesi... Hepsinin bu anlamda aslında bir özlemi, bir merakı var. Destek olmak istiyorlar. Ben bu desteğin artmasını istiyorum. Eryaman Stadı'nda oynayacağız. O stadın dolması bize büyük avantaj sağlayacak. Takımımız yeni oluşuyor, belki ilk haftalarda istediğimiz oyunu ortaya koyamayacağız ama onların desteğine çok ihtiyacımız olacak. Taraftar desteğiyle çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Stadı doldurduğumuz anda Gençlerbirliği'nin o eski günlerine kavuşması anlamında adımlarının hızlanacağını düşünüyorum. Her zaman şunu söylemişimdir, Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig'dir."

Gençlerbirliği'nin özellikle İlhan Cavcav döneminde altyapısında yetiştirdiği gençlerle başarılı olduğuna değinen Eroğlu, "Biz ne kadar transfer çalışmalarını yapsak da akademimizden de oyuncularımızı aramıza alıyoruz. Yetenekli, çıkış yapabilecek oyuncularımız geliyor, gidiyor. Şu an bizimle birlikte oyuncularımız var. Ön plan A takımın başarısı ama bununla beraber genç oyunculara sadece akademide değil, A takımda da forma şansı verebilmek. Bunu Türkiye'de zaten yıllardan beri yapan bir ekibiz. Dünya futbolunda en çok gelir getiren futbolcular, akademilerden çıkan futbolculardır. Sürekli transferler yapılarak kulüplerin ayakta durması çok zor. Bence bu önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Eroğlu'dan Taraftar Çağrısı - Son Dakika

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