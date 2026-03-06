Gençlerbirliği\'nde Levent Şahin Dönemi Sona Erdi

SÜPER Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, ayrılığın nedenini 'fikir ayrılıkları' olarak açıkladı. Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, fikir ayrılıkları yaşadıkları teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Kırmızı-siyahlı ekip, Şahin ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz"

Teknik Direktör Levent Şahin; çıktığı 2 lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, dün oynanan kupa maçında Aliağa Futbol A.Ş.'yi mağlup ederek çeyrek final vizesini almayı başarmıştı.